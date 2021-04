Ceará contrata laboratório para fornecer 30 mil testes rápidos de Covid-19

O Ceará contratou o laboratório Abbot para a fabricação de 30 mil testes para detectar a Covid-19 em menos de uma hora. O investimento de R$ 6,210 milhões busca otimizar o gerenciamento de leitos e recursos voltados para a saúde com o diagnóstico precoce da doença no Estado.

A informação consta em extrato de inexigibilidade de licitação publicado, nesta quarta-feira (31), no Diário Oficial do Estado. A multinacional tem sede administrativa em São Paulo e unidades industriais no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

O Governo justifica que a dispensa da concorrência ocorre porque, atualmente, o laboratório de Biologia Molecular da Central de Diagnósticos Clínicos do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) realiza a testagem através de técnica convencional de RT PCR, com tempo médio de 24 a 38 horas.

Contudo, há uma necessidade de laudos mais céleres a pacientes que necessitam de definição diagnóstica e terapêutica para reduzir o risco de transmissão em hospitais, definir internações e protocolos de manejo.

“Faz-se necessário o processamento e liberação dos resultados de amostras em tempo inferior a uma hora, preferencialmente, com a realização do exame na própria unidade”, diz documento.

O texto informa que a aquisição de testes moleculares rápidos dará celeridade aos resultados de PCR para SARS-Cov2, possibilitando que pacientes em situações emergenciais recebam o tratamento adequado para sua condição clínica e possibilitando um melhor gerenciamento dos leitos e recursos pelos profissionais das unidades hospitalares de saúde.