Ceará chega a 15.533 mortes por Covid-19

O Ceará perdeu 15.533 vidas para a Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada às 9h16 desta segunda-feira (12) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Uma pessoa morreu nas últimas 24 horas.

Outros 906 óbitos suspeitos são investigados.

Desde o último dia 8, quando o Estado atingiu a triste marca de 15.066 mortes em decorrência do novo coronavírus, já foram 467 óbitos computados pelo sistema em apenas cinco dias. São 93, 4 óbitos por dia.

De ontem para hoje, foram 55 confirmações, saindo de 15.478 para 15.533 mortes. A taxa de letalidade da doença está em 2,6%.

Regiões

Fortaleza registrou o maior número de óbitos desde o início da pandemia, totalizando 6.718. Em seguida, aparecem Caucaia (624), Sobral (504), Maracanaú (490) e Juazeiro do Norte (401).

Casos

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 591.351, no Estado. Ao todo, foram notificados 1.685.731 casos suspeitos e 84.733 ainda estão em investigação.

Também é na Capital onde se concentra o maior quantitativo de casos confirmados da doença (181.001). Depois, Juazeiro do Norte (19.690), Sobral (19.637) e Caucaia (17.072).

Internações

Segundo o IntegraSUS, 96,22% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará. As UTIs infantil e neonatal estão com 68.57 % e 56.52% de ocupação, respectivamente.

Já as enfermarias para adultos estão com 83.02%. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 448 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 200 estão em máscara de reservatório e 79 em ventilação mecânica.

Estão à espera de leitos 961 pacientes. Destes, 570 para UTIs e 391 para enfermarias.

Vacinação

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Desde o último dia 19 de janeiro, quando a vacinação contra a Covid-19 começou no Ceará, 1.065.557 foram vacinadas contra a Covid-19, de acordo com o Vacinômetro, atualizado às 17 deste domingo (11) pela Sesa. Destes, 317.510 já tomaram a segunda dose do imunizante.

