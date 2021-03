Ceará atinge 520.367 casos confirmados de Covid-19 e 13.505 mortes pela doença

O Ceará atingiu, neste sábado (27), 520.367 casos confirmados de Covid-19 e 13.505 mortes pela doença desde o início da pandemia no Estado. Das que testaram positivo, 369.538 pessoas se recuperaram da enfermidade, de acordo com a última atualização do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), às 1h37.

A plataforma digital informa que nas últimas 24 horas foram registradas 10 mortes de pessoas que haviam sido diagnosticadas com Covid-19.

Segundo a pasta, até este sábado (27), foram notificados 1.547.314 casos da doença causada pelo novo coronavírus no Ceará.

Os dados apontam que 80.536 seguem em investigação. Ao todo, 1.633.232 exames para identificar a enfermidade foram realizados no Estado.

Taxa de ocupação dos leitos

Já às 2h05, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em todo o Estado marcava 93,52% no IntegraSUS. Já a taxa de ocupação das enfermarias anotava 81,56%.

Brasil

Somente nas últimas 24 horas, o Brasil perdeu 3.650 vidas para a Covid-19, conforme a última atualização do Ministério da Saúde, às 19h20 de sexta-feira (26).

Ao total, o País totaliza 307.112 óbitos pela doença desde o início da pandemia, com taxa de letalidade de 2,5%. O número de casos confirmados chegou a 12.404.414, com 82.245 novos registros.

Já o número de casos recuperados no território nacional atingiu a marca de 10.824.095. Outros 1.273.207 seguem em investigação, de acordo com o órgão ligado ao Governo Federal.