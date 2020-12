Ceará acumula 313.761 casos confirmados de Covid-19; são mais de 9.700 mortes

Na noite desta quinta-feira (10), o Ceará chegou a 313.761 diagnósticos positivos de Covid-19 e 9.772 óbitos em decorrência da doença. Os números são da plataforma digital IntegraSUS, administrada pela Secretaria de Saúde do Ceará, atualizada hoje (10) às 19h23.

Desde a atualização das 14h36 da última quarta-feira (9), foram adicionados ao sistema, do IntegraSUS, 1.693 casos confirmados e dez mortes. Nas últimas 24h, de acordo com a Sesa, foram constatados três óbitos em decorrência da doença no Estado e a taxa de letalidade segue em 3,1%.

>> Na fase 2 de novo Plano de Contingência da Covid, CE se prepara para combater possível segunda onda

Conforme a plataforma, foram notificados 989.522 casos em território cearense e 39.642 ainda estão em investigação. Em contrapartida, o número de pessoas recuperadas da doença no Ceará é de 257.263, e foram realizados 1.206.661 exames para detecção do vírus Sars-Cov-2 em território cearense.

Municípios

Fortaleza permanece no topo da lista de municípios com mais diagnósticos positivos no Estado, somando 73.462 casos e 4.046 óbitos. De acordo com a Secretaria de Saúde, Fortaleza passa por um aumento no número de óbitos por Covid-19.

Em segundo temos Juazeiro do Norte, no Cariri, com 16.697 infectados e 313 mortes. Também na Região Caririense, o Crato, aparece como o quinto município com os maiores números absolutos de casos no Ceará, com 8.076 diagnósticos positivos e 103 falecimentos.

Ja Sobral, na Região Norte, é o terceiro na lista, com 12.798 casos confirmados e 321 mortes em decorrência da Covid-19. Localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a quarta cidade na lista é Maracanaú, com 8.273 casos confirmados e 259 mortes. Outro destaque da RMF é Caucaia, a segunda cidade com mais óbitos causados pela Covid-19 (365) contabiliza 6.866 casos positivos.

As maiores incidências de casos confirmados, em números proporcionais a 100 mil habitantes, são registradas nas cidades de Acarape (12.961,4), Frecheirinha (11.078,7), Crateús (8.706,1), Groaíras (7.255,1) e Quixelô (7.195).





Os números divulgados pela Secretaria da Saúde são atualizados permanentemente e fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detecção da presença do vírus, ou seja, não necessariamente correspondem à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.