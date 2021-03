Carros, motos e caminhões apreendidos com traficantes vão a leilão no Ceará

No Ceará, 26 veículos apreendidos de traficantes serão leiloados por valores abaixo do mercado, com lances inciais a partir de R$ 350. Dentre os bens, estão caminhões, motocicletas e até um carro de luxo. O leilão ocorre nesta quarta-feira (31), às 14h, de forma online.

Entre as opções, um Ford Ecosport Flex (2009) e um Toyota Corolla Flex (2014) estão à venda por R$ 11 mil e R$ 45 mil, respectivamente.

Os compradores estarão isentos de eventuais multas e encargos anteriores à aquisição do veículo.

O dinheiro arrecadado será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Até 40% do valor obtido em leilões nos estados deve ser investido nas policiais que efetuaram as apreensões, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança.

Novos leilões

Segundo o diretor de Gestão de Ativos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad/MJSP), em 2021, a Secretaria planeja realizar mais de 120 leilões em todo o Brasil.

No Ceará, mais de 35 itens já estão em processo de venda. Eles serão disponibilizados nos próximos leilões anunciados no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.