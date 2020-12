Carro capota após colisão entre dois veículos, e deixa passageira ferida no Centro de Fortaleza

Uma mulher ficou ferida após uma colisão entre dois carros na tarde deste domingo (13), no cruzamento das ruas Costa Barros e Pereira Filgueiras, no Centro de Fortaleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro modelo Ford Ka, que levava duas mulheres, bateu contra outro veículo, modelo Toyota Etios, onde estava apenas o motorista.

Com a batida, o carro onde estava o homem capotou na via, enquanto o veículo com as outras vítimas ficou com a parte da frente danificada.

Passageira lesionada

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a passageira do veículo Etios relatou sentir dores na coluna cervical, e não respondeu a alguns estímulos.

Legenda: O segundo veículo ficou com a parte da frente danificada Foto: CBMCE/Divulgação

Por conta do acidente, ela ficou desorientada e teve ânsia de vômito. A mulher foi encaminhada à uma unidade hospitalar da rede privada para receber atendimento médico.

Já a motorista, que teria avançado a preferencial, não apresentou lesões e acompanhou a outra vítima para o hospital. O condutor do outro carro não se feriu, conforme o Corpo de Bombeiros.