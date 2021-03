Cão procura dono em hospital de Fortaleza e é resgatado por ONG

A passagem de um cachorro pelas dependências do Hospital de Messejana Carlos Alberto Studart Gomes, em Fortaleza, chamou atenção de funcionários e pacientes nos últimos dias. Caminhando pela unidade hospitalar, o animal logo foi percebido em uma busca incessante pelo dono. Entretanto, as suspeitas são de que ele tenha falecido.

O cão, que chegou a dormir pelo local, recebeu o carinho dos que circulavam. De acordo com o Hospital do Coração, como também é conhecido o local, ainda não se sabe da identidade do proprietário do animal, nem se ele, de fato, veio a óbito em atendimento.

"Há relatos de que o animal pertenceria a um paciente que faleceu no Hospital de Messejana. No entanto, o Serviço Social da unidade não obteve informações suficientes que permitissem identificar o suposto paciente ou familiares", explica a nota.

Para ajudar na questão, o Serviço Social do hospital iniciou a procura pela família do provável paciente. Além disso, após várias tentativas de resgate do cachorro no local, uma organização protetora de animais foi chamada nesta quarta-feira (17) para ajudar no caso. Veja vídeo:

Resgate no hospital

Os responsáveis pelo auxílio foram os ativistas da Organização Não Governamental (ONG) Anjos da Proteção Animal (APA), que chegaram para levar o cãozinho a um lar temporário.

Legenda: O resgate foi conduzido pela APA, que não possui fins lucrativos e atua com levantamento de recursos para a causa animal Foto: divulgação/Hospital de Messejana

Em meio ao resgate, o animal, assustado, tentou se esconder entre caixas eletrônicos presentes em uma das alas. Diante das tentativas, ele interagiu com a APA e conseguiu se alimentar.

Até o momento, segundo nota do Hospital do Coração, uma das técnicas de enfermagem presentes se dispôs a cuidar e oferecer abrigo ao cachorro até que a identificação da família ocorra. Caso não haja procura, a mulher deve adotá-lo.

Enquanto isso, o Serviço Social continua na busca dos donos. Segundo assim, o informe é de que quem reconhecer o cão pode entrar em contato pelo telefone (85) 3101- 4092, repassando as informações à assessoria da unidade hospitalar.