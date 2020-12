Caminhão bate em poste e causa queda de energia em rua da Praia de Iracema, em Fortaleza

Um caminhão chocou-se contra um poste causando a queda do equipamento, na tarde desta terça-feira (29), na Rua do Arariús, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Moradores da região ficaram sem energia elétrica. O motorista sentiu dores no tórax e foi levado para uma unidade hospitalar.

O veículo também atingiu parte do muro de um imóvel, mas ninguém se feriu no local. A rua foi interditada para a retirada do caminhão e do poste. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

A Enel Distribuição Ceará informou que o acidente danificou um transformador, afetando o fornecimento de energia. Disse ainda que técnicos da companhia trabalham para substituir o poste e concluir o serviço quanto antes.

