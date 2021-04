Bicicletar Fortaleza ganha nova versão de aplicativo e funções inéditas; veja o que muda

A partir desta sexta-feira (16), uma nova versão do aplicativo Bicicletar estará disponível para os usuários do sistema em Fortaleza. Entre as principais novidades, está a possibilidade de reserva da bicicleta por até cinco minutos.

Isso quer dizer que mesmo antes de chegar a estação mais próxima, o usuário verá pelo aplicativo se existem bicicletas disponíveis no momento e reservar uma delas para uso. O tempo restante da reserva será mostrado no sistema.

Outra diferença é que os usuários também poderão agora conferir o tempo disponível da bicicleta em uso. Para os quem tem Bilhete Único, a novidade é poder escolher a bicicleta a ser utilizada assim como os outros tipos de passe. Antes, o sistema é que definia qual unidade deveria ser retirada da estação.

Ainda para quem tem o Bilhete Único, a atualização permite que o usuário agora cadastre o número do documento pelo próprio aplicativo, e não somente pelo site do Bicicletar.

"O Bicicletar está passando por uma expansão desde janeiro do ano passado e para melhor a experiência do usuário com o sistema percebemos a necessidade de trazer novas funcionalidades e de melhorar a interface em relação ao aplicativo anterior", disse o engenheiro da Prefeitura de Fortaleza, Roberto Torquato.

O aplicativo também apresentará a atual malha cicloviária de Fortaleza, auxiliando os usuários na escolha da rota mais segura e confortável.

Cadastro mais fácil

Para quem ainda não é cadastrado no sistema, essa versão oferece também novo sistema de cadastros mais rápido e intuitivo, realizado quase que 100% pelo aplicativo, com resposta de aceitação em cerca de cinco minutos, ao contrário do prazo de 24 horas de antes.

Para isso, segundo a prefeitura, será utilizado o procedimento de prova de vida para garantir um cadastro verdadeiro, bastando apenas que o usuário envie fotos frente e verso do documento oficial de identificação e fotos selfies para concluir o processo.

Novo Layout

A nova versão do aplicativo Bicicletar agora oferece três abas de navegação. Em 'Estações', o usuário visualiza o mapa com as estações, quantidade de bicicletas disponíveis e posições livres em cada uma delas, além da infraestrutura cicloviária da cidade.

O 'Menu' apresentará histórico de viagens, histórico de pagamento, canal de mensagens, fale conosco, adquirir passes, meus passes, reportar problemas, realizar pagamentos, código promocional, FAQ com respostas para dúvidas frequentes e informações sobre o projeto.

No canal de mensagens, os clientes terão disponíveis atendimentos via chat, chamada direta de telefone para o número 0800-500-9901 e para a Central 156, assim como o e-mail do Bicicletar.

O horário de atendimento do 0800-500-9901 é durante o período de funcionamento do sistema, ou seja, todos os dias, inclusive feriados, sempre de 5h às 23h59. Já o chat funcionará de 8h às 18h, de segunda à sexta-feira, e, fora desse horário, o chat envia automaticamente um e-mail para o sistema.

Em 'Meus Dados', o usuário poderá atualizar informações de número de telefone, e-mail, endereço, foto e cadastrar novos cartões para pagamento. Anteriormente, essas alterações poderiam ser feitas apenas pelo site.

Para Roberto Torquato, as melhorias possibilitarão uma melhor experiência dos ciclistas que usam o sistema na Capital. "Isso vai trazer mais fidelidade com o usuário considerando a bicicleta como o sistema público de transporte, fazendo muitas vezes integração com outros modais públicos e sendo utilizado para deslocamentos de ponta a ponta", comenta.

Download da nova versão

O aplicativo será atualizado automaticamente para a nova versão, dependendo da configuração do aparelho do usuário. Caso a atualização não ocorra naturalmente ou para aqueles que tenham interesse em realizar cadastro, basta acessar a seção Download do Aplicativo Bicicletar no site ou pelos links dos sistemas operacionais iOS , Android ou Windows Phone.

Atualmente, mais de 280 mil cadastros fazem parte da rede do Bicicletar, segundo a prefeitura. O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Serttel e a Unimed Fortaleza.