Barreiras sanitárias controlam entrada e saída de Fortaleza; veja quem pode circular

Legenda: O trânsito ficou congestionado na Avenida Mister Hull, no sentido Fortaleza-Caucaia Foto: Reprodução/ TV Verdes Mares

O início do feriado prolongado em função do Dia de São José, celebrado nesta sexta-feira (19), está sendo monitorado através de barreiras sanitárias nas entradas e saídas de Fortaleza. Policiais militares realizam a fiscalização com base no decreto estadual de isolamento social rígido. O deslocamento é permitido apenas para acesso a serviços essenciais.

O trânsito ficou congestionado na Avenida Mister Hull, no sentido Fortaleza-Caucaia. Veículos de pequeno e grande porte formaram longas filas durante a abordagem dos PMs. No lado oposto, porém, o fluxo seguia sem transtornos.

De acordo com tenente-coronel Landim, o trabalho de fiscalização e conscientização será feito nos três turnos. Dessa forma, os motoristas terão que apresentar documentos que comprovem a necessidade da circulação, como crachá de empresa ou receita médica.

Em caso contrário, a passagem fica proibida e o condutor é orientado a retornar para casa.

“Há um congestionamento porque a abordagem é carro a carro, moto a moto. Quando há ambulância a gente vai franquear a passagem da ambulância para que não haja qualquer consequência”, explica o militar.

As forças de segurança também realizam blitzes móveis na cidade. Até as 10h30 desta sexta-feira (19), agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), guardas municipais e bombeiros promovem ação educativa e fiscalizatória em frente à Lagoa da Parangaba.

Legenda: Ação educativa e fiscalizatória em frente à Lagoa da Parangaba Foto: Marina Alves

Veja situações permitidas para entrar e sair da Capital

busca, por motivos próprios ou de terceiros, por assistência em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros estabelecimentos;

deslocamento entre residências e locais de trabalhos de agentes públicos ou permitidos para funcionamento;

assistência ou cuidados de pessoas com deficiência, crianças, progenitores, idosos, dependentes ou pessoas vulneráveis;

participação em atos administrativos ou judiciais, quando convocados pelas autoridades;

exercício das atividades de imprensa;

transporte de carga;

atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível.