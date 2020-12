Bares e restaurantes são autuados em Fortaleza após denúncias de aglomeração

Uma fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) realizada na noite desta quinta-feira (17) resultou na autuação de três estabelecimentos comerciais, sendo dois deles por aglomeração. A fiscalização foi realizada nos bairros João XXIII, Conjunto Ceará, Dionísio Torres, Joaquim Távora e Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

Nos locais foram encontradas irregularidades como aglomeração de pessoas, proibida ante situação da pandemia de Covid-19 e também descumprimento de medidas do protocolo setorial que regula a reabertura do comércio e serviços alimentícios.

Os agentes visitaram cinco estabelecimentos, dos quais três foram autuados. Em apenas dois não foram encontradas irregularidades.

O Rafa Spettus Bar, no Conjunto Ceará, foi autuado por não exibir preços dos produtos e serviços, ausência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Livro de reclamação do consumidor. Não foram constatadas aglomerações no local. O Chef Gourmet, no Dionísio Torres, foi autuado por irregularidade relativa à aglomeração, com mesas próximas, pessoas em pé e sem distanciamento seguro. Ressalta-se que no ato da fiscalização foi determinado, de forma cautelar, o encerramento das atividades devido à aglomeração de pessoas; A Toca do Plácido, no Joaquim Távora, também foi autuado por aglomerações de pessoas.

Em até 10 dias, a contar da data da autuação, os estabelecimentos terão de apresentar as respectivas defesas ao Decon. Em caso de não apresentação, os estabelecimentos estarão sujeitos à penalização administrativa, conforme estabelecido no Decreto 2.181/97.

Decreto de fim de ano

O Governo do Estado do Ceará publicou na sexta-feira (12) um decreto especial que determina regras para o funcionamento do comércio e atividades durante o período de fim de ano (Natal e Réveillon). As medidas passam a valer no período de 15 de dezembro a 4 de janeiro de 2021.

Festas e eventos sociais tanto em locais abertos quanto fechados estão proibidos. O horário do comércio foi estendido e poderá funcionar de 9h às 23h. Foram definidos também protocolos para hotéis, pousadas, bares, restaurantes, barracas de praia e festas residenciais, que só poderão ter até 15 pessoas incluindo os moradores da casa.

Veja o que muda com o novo decreto estadual



1. Restaurantes, barracas de praia e hotéis

Horário de fechamento reduzido para às 22h;

Proibição de festas, de qualquer tipo, em quaisquer restaurantes, barracas de praia, hotéis e outros estabelecimentos fechados e abertos;

Limitação de seis pessoas por mesa nos restaurantes e afins, com limite de 50% da capacidade máxima;

Limitação para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos apartamentos e quartos ao máximo de três adultos ou dois adultos com três crianças;



2. Shopping centers e comércio de rua

autorização para que os shoppings possam, se assim decidirem, ampliar o horário de funcionamento de 9h às 23h, mantendo o horário de encerramento da praça de alimentação e restaurantes às 22h e o limite de ocupação de 50%;

autorização para que o comércio de rua possa, se assim decidirem, também ampliar o horário de funcionamento de 9h às 23h, observado o limite de ocupação nos estabelecimentos;

Limitação da ocupação dos estacionamentos em shoppings a 50%, devendo ser demarcadas e fiscalizadas as vagas que não podem ser utilizadas;

Realização do controle eletrônico nas entradas principais dos shoppings informando, através de painéis, a quantidade máxima permitida e a quantidade de pessoas naquele momento no local;

Inclusão da quantidade de clientes, funcionários e demais colaboradores presentes simultaneamente na capacidade máxima de cada estabelecimento, em shopping ou comércio de rua;



3. Eventos e áreas de uso comum

Suspensão do dia 15.12.2020 a 04.01.2021 de quaisquer eventos sociais e corporativos, privados ou públicos, em ambientes abertos ou fechados no Estado;

Proibição de festas em áreas comuns de quaisquer condomínios, residenciais, de lazer e mistos;

Limitação da capacidade máxima de festas residenciais, em cada unidade, a 15 (quinze) pessoas, incluídos os moradores e colaboradores, devendo, no caso de condomínios, se fazer constar a capacidade máxima das respectivas unidades em local de fácil visualização dos condôminos;

Proibição da realização pelos entes públicos de festas de réveillon (31 de dezembro), salvo em meio exclusivamente virtual.

