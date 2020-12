Atividades extracurriculares ampliam bem-estar e socialização de estudantes

Reflexões, novas vivências, perspectivas diferentes de formação. O incentivo para que a arte e o esporte estejam no cotidiano dos jovens é um trabalho que pode ser partilhado pelos pais e a instituição de ensino dos estudantes. Além de espaço para novos aprendizados, as práticas permitem a ampliação do círculo de amizades dos estudantes, com apoio à socialização e ao desenvolvimento de novas habilidades.

Segundo Andréa Piol, professora de Teatro e coordenadora do Núcleo de Arte do Colégio Santa Cecília, a aproximação dos alunos com o teatro, por exemplo, traz situações que favorecem vivências de novos desafios. Outro ponto é a “experiência de liberdade” que a atividade, seja ela música, dança, arte plástica, seja outra, propicia, mas que está aliada à disciplina necessária para realizar uma apresentação. A professora reflete que tais aspectos fazem pontos de conexão com ações desenvolvidas no campo pessoal e no futuro profissional de um indivíduo.

No Colégio Santa Cecília, as atividades artísticas e esportivas acontecem em parceria com a Associação Cultural e Desportiva Madre Agathe Verhelle (ACDMAV). Devido ao período de isolamento, as atividades foram suspensas em 2020 e estão programadas para retornar a partir do dia 25 de janeiro do próximo ano. Até lá, novas medidas de segurança para os estudantes estão sendo desenvolvidas, como a redução do número de alunos participantes e ajustes nos horários. Também há previsão de que algumas atividades sejam realizadas de forma híbrida com o on-line.

Andréa também destaca a parceria do trabalho com as famílias. “Como são atividades extracurriculares, em que se parte de um desejo, de uma expectativa gerada, é necessário o desejo da família, que estimula a criança a uma atividade específica, de arte. Isso só se torna possível, também, pelo desejo da criança, por estar nessa relação de conquista de confiança, de proporcionar um espaço de abrangência para esse público”. Segundo Andréa, um dos desafios é conseguir atrair alunos mais velhos, como a partir do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), por isso são realizadas abordagens específicas para esse grupo.

Caso o aluno esteja com um desempenho abaixo do esperado, Andréa pontua que um movimento comum é os responsáveis retirarem o estudante da atividade complementar. A professora, contudo, pontua que, ao contrário do que se pensa, manter a prática da arte ou do esporte acaba auxiliando na melhora. “Inclusive para os alunos mais velhos, do ensino médio, que estão se preparando para o Enem. Quando temos alunos nessa faixa etária, observamos sempre boas notas e boas aprovações”.

Para além da escola

No caso de Beatriz Porto, hoje médica e ex-aluna do Colégio Santa Cecília, a prática do teatro dentro do ambiente escolar ocorreu durante uma década, dos oito aos 18 anos. Beatriz relembra que o contato inicial foi logo no primeiro dia de aula, durante a acolhida dos novos alunos. Desde então, participou de forma frequente das atividades.

Legenda: A médica Beatriz Porto participou em peças de teatro na escola por 10 anos Foto: Divulgação

Um momento marcante, relembra, foi a adaptação de “A Noviça Rebelde”, já no 3º ano do Ensino Médio. Tendo que conciliar os ensaios com os estudos para o vestibular, a médica explica que, na época, muitas pessoas duvidaram da capacidade de Beatriz de realizar ambos. Dentro do espetáculo, a canção “Eu confio” serviu como apoio para que ela mantivesse o foco. “Foi um momento de muita tensão, de achar que não ia dar certo. Eu estava fazendo a peça e foi exatamente o contrário. Foi a peça que me deu força”.

A presença do teatro na vida de Beatriz se mantém até hoje. Durante o período de isolamento, a médica foi aprovada para uma audição e participará de um espetáculo em Fortaleza, em 2021. Acerca da relevância das atividades extracurriculares para os estudantes, Beatriz destaca que “a escola da gente não é só para estudo”. “A gente precisa ter um contato humano, e eu acho que quando a gente faz arte, o teatro, o canto, a gente se conecta muito mais com as pessoas. Acho que atividade extracurricular é o que faz o colégio mesmo, é o que faz você se desenvolver”.

Estímulo ao esporte

Já para as atividades esportivas, os planos de retomada no Colégio Santa Cecília envolvem práticas que estão em acordo com as indicadas pelas autoridades sanitárias, informa Gildásio Leal, supervisor de desporto da ACDMAV. Entre as ações, estão a higienização de todos os materiais, que serão individuais para cada aluno. No caso das atividades em quadras e outros espaços compartilhados, haverá o uso de máscara por todos os estudantes. Gildásio pontua que, atualmente, outras medidas já estão sendo tomadas dentro do Santa Cecília, como demarcações na Escola para aplicar o distanciamento necessário.

Legenda: O futsal é uma das atividades disponíveis no Colégio Santa Cecília Foto: Futsal/Divulgação

Gildásio também ressalta que o retorno das ações vai auxiliar no processo de socialização dos alunos, distantes por conta do período de pandemia. No processo de matrícula, iniciado na última quarta-feira, 9, pais e responsáveis já contavam que os estudantes estavam ansiosos pelo reencontro com os colegas. “Nós sabemos que muitos se encontram fora da escola, mas dentro da escola é totalmente diferente. Então, vamos auxiliar não só nessa ressocialização social dos meninos, desse convívio, mas também sabemos que o benefício do esporte aumenta a imunidade, ajuda de diversas formas”.

“Os pais são bastante apoiadores dos Núcleos de Esporte e Arte dentro da Escola, tanto que todos os nossos eventos são super esperados por eles. Nós temos um evento que simula a Copa do Mundo todos os anos, temos a clínica de ginástica rítmica, festival de judô, espetáculos musicais, festival de dança, campeonato de vôlei, tudo isso com a participação maciça dos pais”, comenta Gildásio.

Atividades culturais e esportivas disponíveis no Colégio Santa Cecília:

Futsal

Judô

Vôlei

Handebol

Basquete

Ginástica rítmica

Teatro

Interpretação

Balé

Jazz

Sapateado

Canto coral

Violão

Cronograma de matrículas para modalidades dos Núcleos de Arte e Esporte em 2021:

9 a 17 de dezembro - matrículas on-line no site ACDMAV Fortaleza ;

13 a 29 de janeiro - matrículas on-line para as vagas remanescentes;

Início das aulas - 25 de janeiro de 2021.