Aterro da Praia de Iracema será fechado na quarta-feira (30), diz prefeito Roberto Cláudio

O Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, será fechado para circulação de pessoas na próxima quarta-feira (30), segundo o prefeito Roberto Cláudio em entrevista ao Sistema Verdes Mares na manhã desta terça (29). A medida é uma forma de impedir aglomerações de Réveillon que possam propagar a transmissão da Covid-19.

“Sabendo que há uma tradição da população em tomar banho de mar na madrugada do dia 31, há uma preocupação nossa que, indo todo mundo à praia no mesmo momento, isso cause uma aglomeração que coloque em risco a saúde de milhares de pessoas”, explicou o chefe do Executivo municipal.

O bloqueio começará a ser montado no dia 30 e passa a funcionar na quinta-feira (31), permanecendo no decorrer da sexta, dia 1º de janeiro. “Outras cidades litorâneas que também têm essa prática estão reproduzindo a mesma ação”, afirmou o prefeito.

Em 2019, a comemoração da virada foi considerada a segunda maior festa do País em impacto econômico, atrás apenas do Rio de Janeiro, de acordo com levantamento do Ministério do Turismo (MTur). Cerca de um milhão de pessoas participaram do evento, segundo a Prefeitura.

Denúncias

Roberto Cláudio disse ainda que a estrutura de fiscalização deve abranger toda a cidade. Pelo Município, atuarão agentes da Agefis, da Guarda Municipal e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Já pelo Estado, participam a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária. Todos os órgãos devem responder a denúncias de aglomeração no período.

O cancelamento da festa ocorre devido à pandemia de coronavírus. Fortaleza tem incidência de 2.996,4 casos a cada 100 mil habitantes, de acordo com a plataforma IntegraSUS. A Capital concentra os maiores números absolutos do Estado: são 79.983 diagnósticos positivos e 4.145 óbitos pela doença.

Festa remota

Neste ano, a virada no Aterro será substituída por um Especial de Réveillon de quatro horas de duração promovido pela Prefeitura e transmitido por emissoras públicas de televisão. A atração foi gravada no palco do Teatro São José, e reúne músicos e humoristas cearenses, como Nayra Costa, Marcos Lessa, Renno Poeta, Lailtinho e Aurineide Camurupim.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza