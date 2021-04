Agentes do Detran entram em grupo prioritário e começam a ser vacinados na Capital neste sábado (17)

Atuantes em barreiras sanitárias, servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) começarão a ser vacinados contra a Covid-19 neste sábado (17) em Fortaleza. Os agentes haviam solicitado inclusão no grupo prioritário.

>>> Veja a lista de profissionais de segurança agendados para este sábado (17/04)

A vacinação, assim como a de todos os profissionais de segurança, acontecerá no Centro de Eventos.

Lista de agendados divulgada pela Prefeitura de Fortaleza inclui também agentes da Agência de Fiscalização (Agefis), que tem atuado na linha de frente das forças-tarefas contra aglomerações.

Profissionais de segurança começaram a ser vacinados no dia 11 de abril, após nota técnica do Ministério da Saúde (MS) orientar a vacinação prioritária desse grupo. Foram 1.500 doses aplicadas em Fortaleza no primeiro dia.

Órgãos de Segurança que terão profissionais vacinados neste sábado na Capital

Agefis

Detran

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Polícia Federal

Perícia Forense (Pefoce)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)

Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE)

Autarquia Municipal de Trânsito (AMC)/Via Livre

Guarda Municipal de Fortaleza (GMF)