Agefis fiscaliza 38 estabelecimentos e interdita três no fim de semana

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e a Guarda Municipal interditaram três estabelecimentos entre a última sexta-feira (26) e o domingo (28). A operação foi realizada visando o cumprimento das medidas sanitárias contra a Covid-19.

O balanço foi divulgado em live nas redes sociais da Prefeitura de Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (1). Em conjunto, os órgãos fiscalizaram 38 estabelecimentos, segundo informou Laura Jucá, superintendente da Agefis.

Por meio da operação também foram apreendidos quatro paredões de som, já que os equipamentos são proibidos em vias públicas da cidade.

"Vemos uma melhora das pessoas que estão cumprindo os decretos, não estão aglomerando. Ficamos felizes em ver que boa parte da população está sensível a esse momento que estamos passando", disse Laura.

O Coronel Holanda, secretário municipal de Segurança Cidadã, lembrou que o monitoramento com barreiras sanitárias continua nas entradas e saídas de Fortaleza. "Só devem sair da cidade se for necessário, e com comprovante do porquê", destaca.

