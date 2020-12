Ação do MPCE requer emissão virtual de bilhetes para idosos e PcD no transporte intermunicipal

Uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Ceará na sexta-feira (18) contra o Estado do Ceará, a Agência Reguladora do Estado (Arce) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) determina a obrigação da emissão de bilhetes gratuitos pela internet para que idosos e pessoas com deficiência (PcD) tenham acesso ao transporte público intermunicipal sem a necessidade de ir presencialmente aos guichês das empresas de transporte.

A ação faz parte de um inquérito Civil que foi instaurado pela 15ª Promotoria de Justiça em 13 de maio de 2015.

O Sistema Verdes Mares pediu um posicionamento sobre o caso à Casa Civil, bem como ao Detran-CE e à Arce e aguarda resposta.

A apuração do MPCE entendeu que não houve tratamento isonômico por parte do Estado, da Arce e do Detran-CE ao não conceder a gratuidade do benefício de forma virtual aos grupos citados, conforme prevê a legislação.

Para o promotor de Justiça Alexandre Alcântara é de extrema importância a possibilidade de os idosos e pessoas com deficiência poderem acessar de forma virtual o direito ao transporte público intermunicipal, levando-se em consideração o cenário atual de pandemia de Covid-19.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza