86 estabelecimentos são interditados durante o lockdown em Fortaleza; parque é fechado

Desde o começo do lockdown em Fortaleza, no dia 5 de março, 86 estabelecimentos foram fechados por descumprimento de decreto. Segundo a Agência de Fiscalização da Capital (Agefis), foram em torno de 1.100 operações realizadas desde que a medida foi instituída na Capital.

Neurivan Vasconcelos, superintendente-adjunto da Agefis, afirma que os fechamentos foram em locais não autorizados a funcionar e também em estabelecimentos com permissão no decreto, mas não seguiam regras sanitárias. O gestor destaca o fechamento de um parque de diversões funcionando em plena área pública.

Vinte e quatro feiras oficiais e livres foram encerradas. "Graças à denúncia da população pudemos fazer um trabalho preventivo", pontuou Vasconcelos em live nas redes sociais, ao lado do titular da Secretaria de Segurança Cidadã (Sesc) de Fortaleza, Coronel Holanda, nesta quinta-feira (18).

Paredões apreendidos e casas noturnas fechadas

Desde 5 março, sete paredões foram apreendidos em via pública, dando margem para aglomerações. Em todo o ano, até o momento, foram 60 equipamentos.

Na madrugada desta quinta, duas casas noturnas na Capital foram flagradas em funcionamento, o que vai contra os decretos Estadual e Municipal. Os estabelecimentos foram autuados e interditados.

Fiscalização em 2021

Em 2021, já foram fiscalizados mais 2.200 atividades e estabelecimentos e 156 locais foram fechados e autuados. "Contamos com a colaboração da população, para que nos ajudem denunciando eventos clandestinos", pontua Neurivan Vasconcelos.

Em vigor em Fortaleza desde o dia 5 e em todo o Ceará desde o último dia 13 de março, o lockdown foi decretado como medida para tentar frear o agravamento da Covid-19, que vem crescendo diariamente. Barreiras sanitárias e restrições de circulação foram impostas.

De acordo com o coronel Holanda, nesses últimos 10 dias de isolamento social rígido, em uma única barreira, equipes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), Guarda Municipal e Polícia Militar realizaram mais de 22 mil procedimentos educativos.

Feriado

O feriado de São José, que foi mantido no Ceará, nesta sexta-feira (19), vai contar com incremento de fiscalização. "Teremos blitze por toda a Cidade. É um feriado, mas não justifica as pessoas estarem circulando. O momento é crítico e precisamos da união", pontua o coronel, titular da Sesec.