845 pacientes estão na fila por leito no Ceará nesta sexta-feira (19); 481 aguardam UTI

A superlotação nas unidades hospitalares diante à pandemia no Estado do Ceará vem fazendo com que centenas de pacientes fiquem na fila de espera em busca de leito para ser internado. Conforme dados da plataforma IntegraSUS, às 7h15 desta sexta-feira (19), 846 pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 aguardam leito.

Destas, 481 necessitam de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 365 de enfermaria. 259 esperas são em Fortaleza (188 UTI e 71 enfermaria). A maior parte dos solicitantes são pacientes do sexo masculino, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).