2 a cada 10 casos de Covid em Fortaleza não têm endereço localizado

Em maior ou menor número, todos os 121 bairros de Fortaleza seguem com aumento de casos de Covid. Por meio dos boletins epidemiológicos, divulgados semanalmente pela Prefeitura, é possível saber de quanto é a variação, além do total de contaminações e óbitos em cada área. As estatísticas têm guiado o poder público no monitoramento da propagação da doença. Mas, uma lacuna afeta essa vigilância: a ausência do registro do bairro na notificação de parte dos pacientes confirmados.

Até ontem (18), Fortaleza teve 76.878 casos de Covid. Desses, em 16.378 não há a identificação do endereço do paciente que testou positivo. Com isto, a Prefeitura não sabe em quais bairros estão 2, a cada 10 casos registrados de Covid na Capital.

A falha é um efeito do preenchimento incompleto nas unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas, que notificam os casos de pessoas que testam positivo. O desconhecimento da informação quanto às áreas consta nos boletins publicados pela Prefeitura.

Ao prestarem informações padronizadas às autoridades de Saúde sobre os pacientes, as unidades garantem que, dentre outros, se saiba quais bairros são os que mais e os que menos têm casos e óbitos. Bem como, se as ocorrências são proporcionais à quantidade estimada de habitantes.

Na Capital, conforme o último boletim epidemiológico, Meireles (2.848), Messejana (2.775), Aldeota (2.579), Barra do Ceará (1.532), Centro (1.405), Mondubim (1.293), Jangurussu (1.231), Conjunto Ceará I (1.138), Passaré (1.126), e Itaperi (1.093) são os bairros que mais têm casos da doença. A quantidade de ocorrências nas quais o endereço é ignorado na notificação equivale à somatória dos 9 bairros com mais registros ou ao total dos casos dos 67 bairros com menos pessoas que testaram positivo na Capital.

Variação

Essa quantidade de casos sem a identificação do bairro varia ao longo da pandemia. Conforme análise de alguns boletins, em abril ela chegou a ser de 24,88% dos registros. Em seguida teve quedas em junho e agosto. E voltou a ficar acima de 20% em outubro, novembro e dezembro. Entre o boletim do dia 11 de dezembro e do dia 18 de dezembro, Fortaleza teve 3.099 novos casos de Covid, segundo a Prefeitura. Destes, em 463 ocorrências não consta o bairro do paciente.

O epidemiologista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Luciano Pamplona, explica que, de modo geral, isso ocorre para todas as doenças, "infelizmente, as pessoas acabam não preenchendo todos os dados da ficha porque elas, às vezes, consideram que não têm tempo e outras acham que não é importante. O que é lamentável. Seria muito importante que a gente tivesse acesso".

No entanto, pondera ele, no caso da Covid, como não há um controle diferenciado por bairros, isso não tem uma implicação tão intensa nas ações de monitoramento. "Não há uma implicação direta, porque de fato as medidas de controle são feitas para Fortaleza inteira. Então não implica em eficiência de atividades. Diferentemente, se estivéssemos falando de dengue, os bairros com mais casos teriam uma ação específica, como o fumacê. Para a Covid, a recomendação de máscara e distanciamento é igual para a cidade toda", acrescenta.

Embora explique que na atual circunstância essa lacuna não tenha tanto impacto, o epidemiologista destaca que a intensidade do efeito da falha varia conforme o momento epidemiológico. "Se a gente voltar dois meses, naquele momento de redução de casos, era preciso saber caso a caso onde está para tentar isolar essa pessoa e cortar a cadeia de transmissão. Não conseguimos fazer isso quando eu tenho ocorrência na cidade toda. Mas no momento de redução de casos é fundamental conhecer cada caso individualmente", explica.

O epidemiologista e gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), Antônio Lima, explica que essa lacuna "é um pouco comum, porque você tem uma grande epidemia em que vários pontos da rede, tanto da assistência pública, como da assistência privada, fazem essa notificação e às vezes ela é imprecisa e é difícil recuperar o endereço do paciente. Por essa razão, quase sempre há um percentual entre 15% e 20%". Segundo ele, sobretudo, nas grandes cidades, a epidemiologia já " conta com essa perda de informação".

Buscas

Além disso, Antônio ressalta que no caso dos óbitos, somente em três casos em Fortaleza, do total de 4.159, não há o endereço preciso do paciente. Para reverter a situação e ampliar a precisão da quantidade de casos por bairro, relata Antônio, seria necessário ter um amplo contingente de profissionais atuando para recuperar essa localização geográfica.

Contudo, com a informação sobre os outros 76 mil casos, reforça: "a gente tenta diminuir o problema com a geocodificação de todos os outros casos que nos dá um panorama muito bom da cidade". Essa proporção, garante, permite ao poder público dirigir respostas de combate à pandemia onde a circulação do coronavírus é mais intensa.