Fortaleza registrou chuva rápida e intensa no início da tarde desta segunda-feira (6). Ela não foi a única. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), pelo menos 14 cidades registraram chuvas no Ceará. Com baixa probabilidade, a previsão ainda é de que as precipitações continuem a ocorrer até quarta-feira (8).

Segundo a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, a formação de áreas de instabilidades, no oceano, “trouxe chuvas na hora do almoço em vários municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)”.

“Essas áreas de instabilidade deverão continuar a favorecer as nuvens de chuva em parte do Estado, neste início de semana”, projetou.

Para essa terça-feira (7), a estimativa é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todo o Estado, com baixa possibilidade de chuva no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité.

Para a quarta (8), a tendência é de céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba.