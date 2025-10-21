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Veja o Resultado da Mega-Sena 2930 desta terça-feira (21/10); prêmio é de R$ 76,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
21 de Outubro de 2025 - 18:30 (Atualizado às 10:31, em 01 de Julho de 2026)
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A Mega-Sena pode pagar até R$ 76,0 milhões nesta terça-feira (21/10). O concurso 2930 acontece a partir das 20h em São Paulo e será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Resultado Mega-Sena do concurso 2930

11 - 45 - 01 - 36 - 14 - 13

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .

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