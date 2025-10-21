Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3518 e levam mais de R$ 2,2 milhões cada

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Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3518, sorteada na noite desta terça-feira (21), e levaram R$ 2.280.777,15 cada.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de Vila Velha (ES) e São Paulo (SP).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

13 - 17 - 16 - 22 - 12 - 21 - 25 - 02 - 11 - 24 - 05 - 07 - 06 - 19 - 14

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.280.777,15

14 acertos

321 apostas ganhadoras, R$ 1.911,10

13 acertos

12396 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos

150093 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos

807358 apostas ganhadoras, R$ 7

Como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .