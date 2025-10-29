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Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6013, desta quarta-feira (29/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
29 de Outubro de 2025 - 18:30 (Atualizado às 10:29, em 01 de Julho de 2026)
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A Loteria Federal de concurso 6013 vai sortear um prêmio de R$ 500 mil. O sorteio acontece hoje (29/10), a partir das 19h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Loteria Federal 6013 de hoje

  • 5º Prêmio: 1 - 2 - 4 - 3 - 0
  • 4º Prêmio: 6 - 4 - 2 - 2 - 9
  • 3º Prêmio: 6 - 5 - 4 - 6 - 3
  • 2º Prêmio: 6 - 4 - 4 - 7 - 0
  • 1º Prêmio: 0 - 8 - 8 - 7 - 1

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

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