Zverev sofre eliminação precoce em Wimbledon

Nesta terça-feira (1º), o cabeça de chave #3 do torneio, Alexander Zverev, foi surpreendentemente derrotado na primeira rodada de Wimbledon pelo francês Arthur Rinderknech. A partida foi uma verdadeira maratona de cinco sets, encerrada com parciais de 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5) e 6-4

O embate, interrompido por conta do toque de recolher local, foi retomado na terça-feira, com Rinderknech aproveitando três match points no 5-4 do quinto set para confirmar o upset. Zverev, embora tenha resistido em momentos cruciais — como no segundo e quarto sets disputados em tie-break —, não conseguiu sustentar o ritmo.

A eliminação precoce indica que, apesar do talento e experiência, Zverev ainda enfrenta dificuldades para se firmar em torneios de Grand Slam no saibro ou na grama. Aos 28 anos e atualmente nº 3 do mundo, o alemão continua em busca de sua primeira chave de torneio maior.