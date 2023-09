Zico é o novo jogador lendário do 'EA FC 24'; confira atributos

Zico será um dos novos jogadores lendários do EA SPORTS FC 24. A novidade foi divulgada nesta terça-feira (19). O ídolo do Flamengo terá 91 pontos de geral no jogo. O sucessor do Fifa 23, tem lançamento marcado para o dia 29 de setembro. O brasileiro se junta a mais sete “Icons” para o modo de jogo Ultimate Team.

Atributos

Zico chega com atributos elevados de finalização, passe e drible: 92, 91 e 91, respectivamente. O ritmo também aparece com bons números na cartinha do Galinho: 89.

Zico se junta a uma legião de craques brasileiros, que fazem parte do hall de lendas desde o FIFA 23, como Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Kaká.

Masculino e Feminino juntos

O ídolo rubro-negro chega junto das primeiras lendas do futebol feminino, que será misturado com o masculino no modo Ultimate Team do FC 24. São elas: a norte-americana Mia Hamm, a alemã Birgit Prinz, a japonesa Homare Sawa, a francesa Camille Abily e a inglesa Smith. Além delas e de Zico, chegaram também Ribery e Bobby Charlton.

O jogo estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. A pré-compra já está disponível.