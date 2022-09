Zé Welison relembra gol contra o Juventude e projeta próximo confronto do Fortaleza

O elenco do Fortaleza segue na preparação do confronto de domingo (18) contra o Juventude pela Série A do Campeonato Brasileiro. A delegação viaja na manhã desta sexta-feira (16) rumo à Caxias do Sul onde enfrenta o lanterna da tabela. Antes disso, o volante Zé Welison concedeu entrevista coletiva para a imprensa e destacou momentos positivos contra o rival.

O camisa 17 do Fortaleza marcou no empate em 1x1 contra o Juventude no primeiro turno e espera repetir a dose no domingo.

“Tenho números bons contra a equipe deles. Na temporada 2021 pelo Sport pude fazer um gol e dar uma assistência e marquei mais esse gol nessa temporada. Os números são bons e espero sim, se estiver em campo, ajudar a equipe com gols ou assistência”, aponta.

O volante marcou outros gols importantes nos últimos jogos, como na derrota por 2x1 contra o Fluminense na rodada passada, mas acabou sendo anulado. “Fico feliz que os gols estejam saindo, independente se foi validado ou não. Mas estou sempre trabalhando pra desenvolver a cada dia e ficar melhor nesse quesito de finalização. Espero que venham mais oportunidades para poder gerar essas situações de gol e ser válido”, revela.

Contra o Juventude, o time espera encontrar uma equipe pressionada por resultados. A vitória é importante para o Leão já que depois de domingo o próximo compromisso na competição será apenas contra o Flamengo, 10 dias depois.

“A gente viveu essa situação no primeiro turno na parte debaixo da tabela, mas conseguimos sair (…) sabemos que vai ser difícil porque é uma equipe que tá sendo cobrada a todo instante e esperamos ir la focados porque é um time que vai vir com a marcação muito forte e precisamos gerar situações para sair dessa marcação. A gente espera ir lá em Caxias e conseguir esse resultado positivo. Isso para não ficar remoendo durante esse tempo um possível resultado negativo, sabemos como é ruim…”