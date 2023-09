Zé Welison fala sobre quebra de tabu e ressalta concentração para jogo contra o Corinthians na Sula

Após a importante vitória sobre o São Paulo na Série A, o Fortaleza já virou todas as suas atenções para as semifinais da Copa Sul-Americana, diante do Corinthians. Autor de um dos gols na última partida, o volante Zé Welison concedeu entrevista coletiva no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, e ressaltou que boa fase no Campeonato Brasileiro é combustível para a equipe seguir fazendo história na competição internacional e quem sabe quebrar mais um tabu, já que nunca venceu o time paulista jogando como visitante.

"Durante esse tempo que eu cheguei aqui a equipe vem crescendo muito de rendimento, de produção, e vem quebrando vários tabus. Creio eu que não vai ser diferente, vamos continuar dando o nosso melhor para poder continuar quebrando tabus. Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe que a equipe do Corinthians é muito forte dentro de casa, diante do seu torcedor, mas vamos nos preparar nesses dias que temos para poder colocar tudo que o professor tem pra nós em prática. Precisamos ir lá e estar bem concentrado, pois são dois jogos e precisamos fazê-los com excelência", afirmou.

O gol marcado contra o São Paulo foi o terceiro de Zé Welison na temporada. O volante tem 39 jogos em 2023 e vem sendo peça-chave no meio-campo do Leão ao lado de Caio Alexandre e Pochettino. Sobre o entrosamento do trio, o camisa 17 disse que o entrosamento acontece nos treinamentos, realizados no dia a dia.

"A gente vem cada dia mais procurando se entrosar, procurando melhorar ali, porque a gente sabe que são jogadores de muita qualidade. Então, a gente vem tendo um sequência boa de jogos e, como eu falei, estamos nos encaixando e procurando a cada dia evoluir e, graças a Deus, está dando certo", comentou.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam na terça-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: