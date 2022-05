Zé Welison comenta confronto do Fortaleza contra o Vitória: "Não podemos subestimar o adversário"

O Fortaleza entra em campo na quinta-feira (12), às 19 horas contra o Vitória, no Barradão, no jogo de volta pela 3ª Fase da Copa do Brasil. Na ida, no Castelão, o Leão venceu por 3 a 0 e defende boa vantagem para avançar. O volante Zé Welison destacou a vantagem do clube para se classificar, mas sem menosprezo ao time baiano.

Eu creio que não podemos subestimar o adversário. O Do outro lado, também se está trabalhando no dia a dia, assim como nós. Quando se entra em campo, são 11 contra 11 e um duelo justo, com duas equipes buscando o resultado. É manter os pés do chão e sair com o resultado positivo. Já fizemos um grande resultado aqui e esperamos fazer também em Salvador".

Confira a coletiva do volante Zé Welison

Sequência

Contra o Vitória, o Leão inicia uma sequência de 3 jogos fora de casa, continuando no domingo (15), contra o Botafogo/RJ, pela Série A, e diante do Alianza Lima, no dia 18, pela Libertadores. O volante afirmou que os 3 jogos serão difíceis, mas que a vitória chegará no momento certo. O Leão não vence há 3 jogos (dois na Série A e um na Libertadores).

"Não vencemos ainda no Brasileiro, mas ela virá só com trabalho. Essa vitória vai chegar no momento certo. Sobre os 3 jogos fora de casa, temos que pontuar. Vamos jogar de igual para igual e buscar melhorar nossa classificação".

Momento

Contratado no fim de fevereiro, Zé Welison tem 11 jogos com a camisa do Fortaleza, sendo 8 como titular. O volante marcou dois gols, ambos na Copa do Nordeste, um deles na decisão contra o Sport, no jogo de ida na Arena Pernambuco. Ele, que tem contrato de empréstimo com o Tricolor até o fim do ano, vindo do Atlético/MG, espera render ainda mais com a camisa leonina.

"Ao chegar, pedi uma semana a mais para me preparar, para estar bem fisicamente. Eu não tinha chegado no meu nível ideal. Estou progredindo, são dois meses de clube e graças a Deus não tive problema em me adaptar. O Staff do clube me recebeu muito bem e foi importante jogar, fazer gol, em uma final de Copa do Nordeste. Quero crescer ainda mais e ajudar o Fortaleza. Eu sei que posso oferecer mais ao clube".