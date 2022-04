Zé Roberto projeta estreia do Ceará contra o Palmeiras no Brasileirão: "tem que sonhar"

Após vencer o Independiente na Sul-Americana, o Ceará vive a expectativa para outra estreia: a do Brasileirão de 2022. O primeiro adversário será o Palmeiras. Na coletiva realizada nesta quinta-feira (7), em Porangabuçu, Zé Roberto falou do desafio de jogar contra o time paulista, mas lembrou da confiança e do potencial do grupo.

“A gente tem que sonhar, tem que confiar e acreditar o tempo todo. A gente não pode ir pra lá achando que vai perder o jogo. Não existe isso. Se não, a gente nem viaja. A gente tem que ir para lá sabendo que temos potencial para ganhar deles. Independente da força que eles têm... São campeões da Libertadores, do Paulista, estão bem nas competições. Mas a gente não pode se acovardar também, não. Lógico que a gente não pode querer fazer o que eles fazem, querer bater de frente... Não", disse o jogador.

O Alvinegro nunca venceu o Verdão fora de casa. O atacante avalia como o time deve se comportar dentro de campo, para surpreender o forte adversário.

“Vamos jogar o nosso futebol, da nossa forma, competindo bastante. É se comportar bem taticamente, correr bastante, fazer o que o professor pede para gente fazer um belo jogo... E a consequência disso vai ser o resultado. Acho que pontuando lá, um empate ou uma vitória vai ser ótimo pra gente, pra começar bem o Brasileiro”, concluiu o atleta.

O Ceará encara o Palmeiras neste sábado (9), às 21 horas, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Allianz Parque, em São Paulo.