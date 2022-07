Zé Roberto e Romero encerram jejum de mais de um mês sem marcar

Os jogos de Ceará e Fortaleza neste meio de semana, pelas competições internacionais, tiveram gols de atacantes. Mas que isso, as partidas serviram para acabar com os jejuns que viviam Silvio Romero e Zé Roberto por seus respectivos clubes.

Na quarta-feira (29), Zé Roberto saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória do Ceará contra o The Strongest, por 2 a 1, em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O resultado encaminha a classificação do Vovô à próxima fase.

Com este gol, ele acabou com um jejum de 43 dias, já que a última vez que havia balançado as redes foi na vitória por 6 a 0 sobre o General Caballero, no dia 17 de maio. Ao todo, Zé Roberto tem quatro gols pelo Ceará.

Silvio Romero

Ele não foi o único que se reencontrou com as redes. No dia seguinte, Silvio Romero marcou o gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Estudiantes de La Plata, em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O argentino vivia uma 'seca' de 36 dias sem marcar, já que o último tento havia sido anotado na vitória por 4 a 3 sobre o Colo Colo, também pela Libertadores.

Romero tem 11 gols pelo Tricolor e o desempenho é bem melhor na competição internacional, em que ele marcou quatro vezes e é o artilheiro do time.

Brasileirão

Legenda: Zé Roberto entrou e melhorou o sistema ofensivo do Ceará Foto: Kid Junior/SVM

Os dois atacantes têm a missão, agora, de desencantar no Campeonato Brasileiro. Até aqui, nenhum deles marcou na Série A. O camisa 63 do Alvinegro realizou sete jogos, sendo dois como titular, mas ainda não balançou as redes.

Já Romero entrou em campo 14 vezes pela Série A, sendo oito de início, e também não balançou as redes.

No sábado (2), o Ceará encara o Internacional, às 19 horas, na Arena Castelão. Já no domingo (3), o Fortaleza enfrenta o Coritiba, às 18 horas, no estádio Couto Pereira.

