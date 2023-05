Zé Roberto anuncia convocadas da seleção feminina de vôlei para Liga das Nações

Com o retorno de Thaísa, o técnico José Roberto Guimarães anunciou a lista de jogadoras inscritas para a disputa da Liga das Nações de Vôlei Feminino, entre os dias 31 de maio e 15 de julho. Ao todo, o treinador apresentou uma relação de 30 atletas, assim como o técnico Renan Dal Zotto, na equipe masculina. A disputa entre os homens vai acontecer entre 6 de junho e 23 de julho.

Thaísa é a grande surpresa da lista feminina porque anunciara sua aposentadoria da seleção em 2021. A bicampeã olímpica ficou fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio porque queria poupar seu corpo após seguidas lesões. Recuperada fisicamente, a central deve voltar ao time nacional na Liga das Nações.

Julia Kudiess, outra central, também aparece na lista. Ela era dúvida por conta de problemas físicos. A relação conta com 30 atletas e ainda não pode ser considerada a convocação final para a competição. Zé Roberto deve confirmar os nomes ao longo deste mês.

A lista de inscritas conta com as levantadoras Juma, Macris, Naiane e Roberta; as opostas Edinara, Lorenne, Lorrayna, Rosamaria, Tainara e Kisy; as ponteiras Ana Cristina, Gabi, Julia Bergmann, Maiara, Maira, Michelle Pavão, Pri Daroit, Karina e Kasiely; as centrais Carol, Diana, Julia Kudiess, Lara, Lorena, Milka, Thaísa e Valquíria. Por fim, as líberos relacionadas são Laís, Natinha e Nyeme.

Masculino

No masculino, as novidades são os opostos Abouba e Chizoba, que vêm se destacando no vôlei francês. Como acontece no caso feminino, na equipe masculina a lista de inscritos não é garantia de convocação para a competição mundial.

Renan inscreveu os levantadores Bruninho, Cachopa, Matheus Brasília e Thiaguinho; os opostos Abouba, Alan, Chizoba, Darlan, Felipe Roque e Oppenkoski; os ponteiros Adriano, Arthur Bento, Daniel Muniz, Honorato, João Rafael, Leal, Lucarelli, Rodriguinho, Vaccari e Victor Birigui; os centrais Flavio, Judson, Leandro Aracaju, Lucão, Matheus Pinta, Otávio e Thiery; e os líberos Alê Elias, Maique e Thales.