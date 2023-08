Zé Ricardo lamenta empate do Ceará com a Ponte Preta e desabafa: 'Continuar trabalhando, ter fé'

O Ceará ficou no empate de 1 a 1 com a Ponte Preta, na Arena Castelão, neste domingo (20), em jogo válido pela Série B. Chrystian Barletta abriu o placar para o Vovô. O adversário empatou pouco depois, com Eliel. O volante Zé Ricardo entrou no 2T da partida e avaliou o desempenho do time.

"A gente joga sempre para vencer. O resultado não veio, infelizmente. O time fez uma boa partida, criou chances. É continuar trabalhando, ter fé. É difícil. A camisa do Ceará é pesada, o time é muito grande e tem de estar no G-4, brigando pelo acesso", disse Zé Ricardo em entrevista ao canal Premiere.

O Ceará segue na 10ª posição da tabela, agora com 34 pontos. A equipe comandada por Guto Ferreira volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Tombense no Estádio Soares de Azevedo. O duelo, válido pela 25ª rodada, terá início às 17h (de Brasília).