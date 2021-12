Zé Ricardo é o novo treinador do Vasco para a temporada 2021: 'Estou muito feliz'

A diretoria do Vasco anunciou, na noite deste sábado, o seu novo treinador para a temporada 2022. Trata-se de um velho conhecido, o técnico José Ricardo Mannarino, o Zé Ricardo, que já teve passagem pelo clube carioca entre 2017 e 2018. O novo comandante chega para liderar o processo de reformulação do futebol e liderar o clube em busca do retorno à elite do futebol brasileiro.



O novo comandante terá pela frente o desafio de contribuir com a reformulação do elenco para a segunda temporada seguida na Série B. O Vasco teve um dos piores anos de sua história e precisa se organizar para chegar mais forte em 2022.

Desde a última segunda-feira, quando o presidente Jorge Salgado citou o nome do treinador em um vídeo divulgado por um torcedor, o acordo já estava encaminhado. Zé Ricardo assinou contrato com o Vasco até o final de 2022, com opção de renovação em caso de acesso para a Série A."Estou muito feliz em poder voltar para a Colina Histórica. Lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos faremos um grande ano. O Vasco merece voltar a elite", disse o treinador, em declarações ao site oficial do clube carioca.Com isso, Zé Ricardo irá trabalhar pela terceira vez em São Januário. Nascido no Rio de Janeiro e com passagens por Botafogo, Fortaleza, Internacional, Qatar SC e Flamengo, o profissional de 50 anos comandou equipes de futsal do Vasco na década de 90.Em 2017, o técnico retornou ao clube cruzmaltino e comandou a equipe que fez uma boa campanha feita no Campeonato Brasileiro, até a conquista de uma vaga na Copa Libertadores de 2018. Ele comandou o Vasco em 50 jogos - com 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas