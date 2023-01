Zé Love marca na vitória do Cianorte e se emociona em retorno ao futebol: 'Deus sabe o que passei'

O atacante Zé Love garantiu a vitória do Cianorte na estreia do Campeonato Paranaense. A equipe venceu o São Joseense por 2 a 1 nesta quarta-feira (18), no estádio do Pinhão. Após a partida, o jogador, diagnosticado com depressão, falou emocionado sobre o retorno aos gramados.

Aos prantos, o jogador de 35 anos agradeceu o apoio da família e relembrou os momentos difíceis. Em 2022, o centroavante estava desempregado e batalhava contra a depressão.

"Deus sabe o que eu passei com a minha família nesse 1 ano e dois meses. Todo mundo que tá em casa assistindo, obrigado. Se não fosse por voces, eu nao estava aqui hoje. Tenho só que agradecer ao Cianorte por confiar no meu trabalho", disse em entrevista à NSports.

O atleta, revelado pelo Palmeiras, estava sem clube desde o ano passado, quando defendeu o Brasiliense. Ele não jogava desde outubro de 2021.

"Eu, ano passado, quando resolvi abrir que estava com depressao, eu sabia dessa rejeição mas também que eu poderia estar ajudando mutia gente, pra poder falar que nao é o fundo do poco. No fundo do poço tem água. A gente desce para beber e subir", desabafou.

VEJA VÍDEO:

Legenda: Zé Love volta a jogar após um ano. Foto: Reprodução/Zé Love