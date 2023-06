Zé Love discute com torcedores do Iguatu nas redes sociais: ‘não tiraria férias aí nunca’

O experiente atacante Zé Love, que deixou o Iguatu no último dia 2 de junho, discutiu nas redes sociais com torcedores do clube do centro-sul cearense, na última segunda-feira (19). Os comentários foram publicados pelo perfil oficial do atleta na rede social Instagram.

“Com todo respeito e carinho que tive por algumas pessoas aí, não seria no Iguatu que eu iria tirar férias”, disse o jogador em um dos comentários, em resposta a críticas que vinha sofrendo de torcedores do Iguatu nas redes sociais.

VEJA PRINTS DOS COMENTÁRIOS

Legenda: Comentários de Zé Love Foto: Reprodução/Instagram

SAÍDA DO IGUATU

No dia 2 de junho, o Iguatu anunciou nas redes sociais o desligamento de Zé Love da equipe, que teria acontecido em comum acordo entre as partes. Ainda segundo a nota publicada pelo clube, o pedido de rescisão de contrato teria partido do próprio jogador.

Zé Love foi anunciado como reforço do Iguatu em março. Com a camisa do Azulão, o atacante disputou apenas quatro partidas e marcou um gol, na derrota por 2 a 1 para o Pacajus, em confronto válido pela terceira rodada da Série D do Brasileirão.