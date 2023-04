Zanocelo projeta estreia do Fortaleza na Série A: 'As 38 rodadas serão finais para nós'

O meio-campista Zanocelo foi um dos reforços do Fortaleza para a sequência da temporada, estreando na última terça-feira (11), pela Copa do Brasil na goleada diante do Àguia de Marabá por 6 a 1 no Castelão. Ele, que jogou 45 minutos, projetou a estreia do Tricolor de Aço na Série A do Campeonato Brasileiro, no sábado (15), contra o Internacional, às 18h30, no Castelão.

"A gente sabe que vai ser o mais difícil de todos os tempos, só tem equipes gigantes. A gente vem trabalhando bem a semana. Meu pensamento e o do grupo é que as 38 rodadas vão ser finais, é assim que tem que ser tratado o campeonato, passo após passo, que tenho certeza que vai ser um grande ano para nós”, disse ele.

Estreia

Zanocelo espera ser aproveitado por Vojvoda diante do Colorado, apesar de ter sentido um pouco a estreia pela falta de ritmo de jogo.

“Fazia muito tempo que eu não atuava, tive uma lesão no início do Paulistão, quase cirúrgica, que me tirou um bom tempo dos gramados. Até eu estar na minha melhor parte física, é uma ou duas semaninhas, mas estou preparado para jogar e quero ajudar. Acabei sentindo um pouco sim, é normal, um jogador sem atuar acaba perdendo um pouco de ritmo de jogo, mas que é coisa fácil de retomar e também pela adaptação do clima”, explicou.

Polivalência

“Na minha base, já joguei de primeiro volante, de segundo volante e nesses cinco anos que estou no profissional, já atuei como primeiro e segundo volante, como meia armador e terceiro homem de maio de campo, então todas essas funções eu posso jogar, prefiro de segundo volante, mas isso é com o professor, qualquer das outras funções do meio-campo eu posso atuar sim”, explicou.