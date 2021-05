Zagueiro Titi se apresenta, realiza exames e faz primeiro treino no Fortaleza

Depois de muita espera e expectativa, o zagueiro Titi enfim chegou ao Fortaleza. Na tarde desta segunda-feira (3), o defensor se apresentou ao clube pela primeira vez, realizou exames médicos e avaliações físicas e participou do primeiro treinamento com o restante do grupo, no Pici.

O zagueiro de 33 anos assinou contrato com o Tricolor do Pici até o fim de 2022. Como já foi regularizado, fica à disposição do treinador interino Léo Porto para ser relacionado para o confronto contra o Pacajus, às 15h30min desta quarta-feira (5), pelo Estadual.

Titi foi contrato pelo Fortaleza junto ao Goztepe, da Turquia, no dia 13 de abril. Agora, reforçará a defesa do Leão no Campeonato Cearense, Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro.

Natural de Pelotas/RS, o atleta foi revelado pelo Internacional, tem passagens por Náutico e Vasco da Gama. O principal momento na carreira foi no Bahia, quando deixou o time como capitão após 262 partidas e três títulos conquistados.

No Nordeste, será o terceiro clube a defender durante a carreira. Antes do Tricolor, foi atleta do Náutico e do Bahia.