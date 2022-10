Zagueiro Titi exalta momento do Fortaleza e alfineta rival: ‘não olho pro gramado do vizinho’

O zagueiro Titi, um dos capitães e líderes do elenco do Fortaleza, falou na tarde desta quarta-feira (19) sobre a experiência vivida no início do Campeonato Brasileiro.

Emotivo, o jogador comemorou a reação do Leão na Série A e disse que em nenhum momento o time se sentiu pressionado por feitos de outros clubes, mesmo na fase ruim.

“Eu não olho pro gramado do vizinho. Olho pro Fortaleza e para o que a gente pode fazer para melhorar (…) tínhamos objetivos no começo da temporada e o foco foi esse. Em nenhum momento a gente duvidou, em nenhum momento a fase ruim fez a gente pensar em clube A ou clube B (…) no elenco é assim, na comissão técnica e na diretoria o pensamento é o mesmo, a gente vive o Fortaleza”, ressaltou.

O Fortaleza passou um turno inteiro na zona de rebaixamento e 14 rodadas na lanterna da competição. Titi comentou sobre o sentimento de viver essa experiência.

“Foi como estar no deserto, foi uma provação até encontrar a terra prometida. No futebol a gente sempre olha pro resultado em si. Ninguém olha pro jogo. E a gente tinha volume de jogo e por circunstâncias do futebol não vencíamos”, relatou.

O zagueiro também exaltou o trabalho do treinador Juan Pablo Vojvoda em toda a trajetória do clube em 2022. Para ele, a manutenção do treinador foi essencial para a recuperação da equipe.

“O Vojvoda sempre teve um raciocínio em cima do jogo e não do resultado (…) Vojvoda é nosso norte, ele é nosso capitão e ele sempre teve certeza que a gente ia sair daquela situação. Por isso a gente nunca duvidou. É o maior técnico da história do Fortaleza”