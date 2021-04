Zagueiro Titi é regularizado e já pode atuar pelo Fortaleza

O experiente zagueiro Titi, um dos reforços do Fortaleza para a atual temporada, finalmente poderá representar o vermelho, azul e branco do Pici. O atleta está regularizado para atuar pelo Tricolor. A confirmação está no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgado nesta terça-feira (27).

Titi foi contrato pelo Fortaleza junto ao Goztepe, da Turquia, no dia 13 de abril. O jogador fez uma publicação de despedida do ex-clube nas redes sociais. Agora, reforçará a defesa do Leão no Estado e no Campeonato Brasileiro.

Legenda: Nome do zagueiro Titi foi publicado no BID às 15h05 Foto: Reprodução

Experiência

Natural de Pelotas/RS, o atleta foi revelado pelo Internacional, tem passagens por Náutico e Vasco da Gama. O principal momento na carreira foi no Bahia, quando deixou o time como capitão após 262 partidas e três títulos conquistados.