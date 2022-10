Zagueiro mostra partes íntimas para juiz em jogo do Campeonato Colombiano

O zagueiro Geisson Perea, do Independiente Santa Fe, protagonizou uma cena bizarra no duelo contra o Jaguares de Córdoba, pela 18ª rodada do Campeonato Colombiano. No início da partida, o defensor abaixou o calção e mostrou as partes íntimas para o juiz da partida.

A atitude do atleta, no entanto, não foi vista pelo árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño (COL), mas foi registrada pelas câmeras de transmissão, causando revolta em torcedores e jornalistas. Caso o juiz da partida tivesse observado o fato, o zagueiro receberia o vermelho e poderia ser autuado por atendado ao pudor, sendo conduzido a delegacia.

Francisco Javier Vélez Jornalista da ESPN “Que desrespeito com Geisson Perea, jogador do Independiente Santa Fe, abaixar as calças quando os jogadores sabem que a câmera da TV pode capturá-los a qualquer momento.”

Que falta de respeto de Geisson Perea jugador de @SantaFe bajándose la pantalonera cuando los jugadores saben que la cámara de TV los puede captar en cualquier momento. — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) October 17, 2022

Até o momento, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) não se manifestou.