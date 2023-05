Zagueiro Marquinhos renova com o PSG até 2028

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (19) que renovou o contrato do zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão da equipe,até 2028.

"O PSG está feliz em anunciar que chegou a um acordo com Marquinhos para uma renovação de seu contrato. O zagueiro brasileiro de 29 anos continuará até 30 de junho de 2020", informou o clube em um comunicado. Marquinhos chegou ao time parisiense em 2013, procedente da Roma, com apenas 19 anos.

O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com @marquinhos_m5 para uma extensão de seu contrato.



O zagueiro e os Rouge & Bleu seguirão juntos até 30 de junho de 2028. ❤️💙#Marquinhos2028 https://t.co/a8qwBjtnSG — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 19, 2023

"Lembro de quando ele chegou ao clube. Desde o primeiro dia, ele mostrou uma grande dedicação e um espírito de vencedor, lutando todos os dias pela camisa do Paris Saint-Germain",afirmou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

"Estou muito feliz, mas também muito orgulhoso. É um momento muito especial para mim", declarou o Marquinhos.

10 anos e 26 títulos

Em quase 10 anos de PSG, Marquinhos já participou de 405 partidas pelo clube, marcando 38 gols no período. Ele conquistou 26 troféus com a camisa do time parisiense até agora: sete do Campeonato Francês, seis da Copa da França, seis da Copa da Liga e sete da Supercopa do país.