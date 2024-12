Zagueiro João Pedro se despede do Ceará e retorna ao Corinthians

O zagueiro João Pedro 'Thoca' se despediu do Ceará em suas redes sociais nesta quinta-feira (19). O jogador retorna ao Corinthians, clube que o emprestou ao Vovô em 2024. Com 20 anos, João Pedro está no Timão desde o Sub-17.

João Pedro chegou ao Ceará em julho para reforçar o Vovô no returno da Série B. Ele fez 10 partidas no Alvinegro e virou titular na reta final da competição, jogando na zaga ao lado de David Ricardo.