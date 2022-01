Zagueiro Habraão testa positivo para Covid-19 e desfalca Fortaleza contra Resende pela Copinha

O zagueiro Habraão, destaque do Fortaleza na Copa São Paulo de Futebol Júnior, testou positivo para Covid-19 e não estará à disposição do técnico Júnior Câmara para o duelo diante do Resende-RJ, nesta quarta-feira (12), pela 2ª fase da competição. O defensor será substituído pelo lateral-esquerdo Matheus Oliveira.

O atleta apresenta sintomas leves e está sendo acompanhado pelo departamento médico tricolor. Na última terça-feira (11), o Fortaleza comunicou que oito jogadores do elenco profissional estão contaminados com o vírus.

Para a partida, o técnico Júnior Câmara escalou o Fortaleza com: Hugo; Marcos Vinicius, Patrick, Matheus Oliveira e Miguel; Geilson Almeida, Ryan, Affonso e Sammuel; Juan Martínez e Erick.