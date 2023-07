Zagueiro do pentacampeão pelo Brasil é preso por não pagamento de pensão

Campeão da Copa do Mundo de 2002, o zagueiro Anderson Polga foi preso na última terça-feira, (25), em Porto Alegre, por dívida de pensão alimentícia. A informação da prisão do ex-jogador foi confirmada pelo TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

Anderson Polga foi levado à Penitenciária Estadual de Canoas (RS) e ainda está preso. Antes da prisão, o campeão mundial estava presente em uma ação do Grêmio de Futebol de 7. Além disso, Polga participou de um programa esportivo em uma rádio gaúcha.