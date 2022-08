Zagueiro do Fortaleza, Ceballos recebe alta e cumprirá protocolo para retornar aos treinamentos

O zagueiro Brayan Ceballos recebeu alta nesta segunda-feira (22) após o choque de cabeça na vitória do Fortaleza contra o Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta deixou o campo de ambulância, conduzido ao hospital para realização de exames médicos.

Com a liberação médica, o colombiano cumprirá o protocolo para retornar aos treinamentos no Centro de Excelência Alcide Santos. O lance da contusão do zagueiro aconteceu aos 21 minutos do 2° tempo, após Ceballos disputar bola com o atacante Yuri Alberto.

A preparação do Fortaleza para enfrentar o São Paulo inicia nesta terça-feira (23). O duelo acontece no Morumbi, no domingo (28), às 16h (horário de Brasília), com transmissão da TV Verdes Mares.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil