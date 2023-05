Zagueiro do Corinthians, Murillo projeta duelo contra o Fortaleza: 'adversário muito difícil'

O Corinthians enfrenta o Fortaleza em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. O duelo será nesta segunda-feira (8), na Neo Química Arena. Zagueiro do Timão, Murillo crê na recuperação da equipe mas prega respeito diante do Fortaleza.

"É manter o foco. A gente teve uma semana longa de treinamentos, acertou muitas coisas que tinham que ser acertadas. A gente que agora, segunda-feira, tem um adversário, o Fortaleza é um adversário muito difícil. Vem vindo bem no Brasileiro e em outras competições também. Mas a gente sabe o que tem que fazer. A gente treinou bem. A gente unindo nossas forças, e pegar a ideia do professor, a gente vai sair dessa situação e, se Deus quiser, sair vitoriosos de algum desses campeonatos que estamos disputando", disse o jogador ao canal do clube.

O Corinthians está em 17º na tabela da Série A e também disputa a Libertadores. Já o Tricolor do Pici compõe o G-4 do Brasileirão, com sete pontos em três jogos.

Os times se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham a partida ao vivo e em tempo real.