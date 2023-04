Zagueiro do Bayern de Munique sofre ataques racistas após falha em gol sofrido na Liga dos Campeões

Zagueiro do Bayern de Munique, o francês Dayot Upamecano foi alvo de ataques racistas nas redes sociais após falha em lance do segundo gol sofrido pela equipe nesta terça-feira (11). O time alemão acabou derrotado pelo Manchester City por 3 a 0, em jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Torcedores do próprio time foram os responsáveis pelas ofensas preconceituosas. Ele chegou a ser chamado de 'negro idioda' e 'macaco".

Na mesma postagem, o Bayern de Munique escreveu um comentário para se posicionar contra as ofensas e dar apoio ao jogador de 24 anos, que está no clube desde 2021 e disputou a Copa do Mundo do Catar pela seleção francesa. "Todos nós do FC Bayern condenamos o racismo da forma mais dura possível. O clube inteiro está junto com você, Upa", diz a mensagem.

Os ataques vieram após Upamecano perder a posse de bola para Grealish perto da área, quando o Bayern já perdia por 1 a 0. Na sequência da jogada, Grealish tocou de calcanhar para Haaland, que dominou pelo lado esquerdo e cruzou para Bernardo Silva marcar de cabeça. O terceiro gol do time inglês foi marcado pelo fenômeno norueguês.

Este é o segundo caso de racismo contra um jogador que atua no futebol da Alemanha em duas semanas. Na quinta-feira passada, o lateral-direito alemão Benjamin Henrichs, do RB Leipzig, expôs ofensas racistas e ameaças que sofreu depois da vitória de seu time sobre o Borussia Dortmund na Copa da Alemanha.