Zagueiro do Avaí apostou em amarelo de Bauermann e é citado em investigação

O zagueiro Didi, do Avaí, é mais um jogador a aparecer nas investigações da Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (11) pelo GE, o atleta de 31 anos teve conversas pelo WhatsApp com um dos apostadores investigados pela operação.

As conversas que o GE teve acesso referem-se ao período em que Didi vestia a camisa do Bahia, na temporada 2022. Ao todo, o zagueiro disputou oito partidas pela equipe baiana na temporada passada. Nas conversas, o jogador afirmar saber do esquema de apostas e confessa inclusive ter participado ativamente do processo, realizando apostas.

Após deixar o Bahia, ao final da temporada de 2022, Didi acertou com o Água Santa, de São Paulo. Com a equipe do interior paulista, foi vice-campeão do Campeonato Paulista de 2023. Após o término do estadual, o zagueiro acertou com o Avaí. Até o momento, são quatro partidas disputadas com a camisa da equipe catarinense.

A Operação Penalidade Máxima investiga, desde o início de fevereiro, grupos criminosos envolvidos em casos de manipulação de resultados em diferentes campeonatos do futebol brasileiro, incluindo as Séries A e B do Brasileirão.