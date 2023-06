Zagueiro brasileiro sofre grave acidente nos EUA; Família faz vakinha para buscar ajuda

Familiares e amigos de Santiago Naliato, jovem paulista de 20 anos que sofreu um acidente de carro grave nos Estados Unidos, fizeram e estão divulgando através das redes sociais uma vakinha virtual visando arrecadar dinheiro para custear a saúde do jogador. Santiago é zagueiro no Grove United, em uma liga semi profissional no país norte americano.

Nos Estados Unidos, Santiago trabalha em três períodos. Pela manhã treina futebol na escola, na parte de tarde trabalha, juntamente com dois de seus amigos, entregando comida por aplicativos, e no período da tarde/noite os três davam treinamentos de futebol para crianças.

O ACIDENTE

Na tarde do último dia 8, Santiago estava dirigindo um carro acompanhado de seus dois amigos, Rafael e Gabriel. O jovem disse que estava cansado e que não queria mais dirigir e trocou de lugar com Gabriel e deitou no banco de trás com a cabeça apoiada na porta do carro. Enquanto seu amigo dirigia, eles atravessavam um cruzamento e um caminhão avançou em direção ao carro em que estavam.

O motorista acelerou o carro e Santiago levou a pior no acidente. O impacto do caminhão foi, em sua maior parte, depositado no jovem paulista.

CONDIÇÕES DE SAÚDE

Santiago já passou por duas cirurgias e segue hospitalizado nos Estados Unidos após ter sido constatado pelos médicos inúmeras fraturas pelo corpo. Segundo seu amigo Rafael, que estava no carro quando aconteceu o acidente, o jovem de 20 anos, teve fraturas no pescoço, medula óssea e em toda a coluna. Rafael ainda confirmou que Santiago havia perido seus movimentos logo após o acidente.

AJUDE SANTIAGO

Os amigos de Santiago, incluindo Rafael, pedem ajuda paras as pessoas através de suas redes sociais. Por meio do link de uma vakinha virtual você pode ajudar Santiago a ficar bem. Abaixo o link para deixar sua contribuição.

AMIGOS PEDEM AJUDA

