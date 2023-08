Zagallo tem estado de saúde estável, mas segue sem previsão de alta; veja boletim médico

Tetracampeão mundial, Zagallo segue internado no Hospital Barra D'OR, no Rio de Janeiro. Ex-jogador e ex-treinador da Seleção Brasileira, o Velho Lobo trata uma infecção urinária desde a última terça-feira. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (17), ainda não há previsão de alta.

VEJA O BOLETIM MÉDICO COMPLETO:

"O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo segue internado no Hospital Barra D’Or, para tratamento de infecção urinária. Ele está clinicamente estável, lúcido, com sinais vitais normais e respirando sem a ajuda de aparelhos. Sem previsão de alta hospitalar", diz o hospital em notal.

O ex-jogador de futebol e técnico está internado desde a última terça-feira. Em julho de 2022, Zagallo também foi hospitalizado, mas para tratar uma infecção respiratória. Como jogador, Zagallo ganhou notoriedade como atleta do Flamengo e do Botafogo. Ele também atutou como técnico nas duas equipes. Pela Seleção, o Velho Lobo conquistou quatro Mundiais, dois como jogador, um como treinador e outro como coordenador técnico. Além de um vice como técnico, no Mundial da França, em 1998.